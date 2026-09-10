Livre sur la Place 2026 Conférence Blessures d’exil Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Blessures d’exil

Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Au cœur de ces textes, la question des origines, de l’exil et de ce qui fait notre identité sociale et intime. À quoi avons-nous échappé, qu’avons-nous laissé de nous et comment nous construire ? À quoi et qui s’attacher et à quels souvenirs se rattacher pour trouver sa place ? Mais que ce soit aux yeux des autres ou face à soi-même, ne reste-t-on pas étranger à jamais ?

En partenariat avec Le Point et Fondation Jan Michalski.Tout public

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Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

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English :

At the heart of these texts lies the question of origins, exile, and what shapes our social and personal identity. %C0 What have we escaped, what have we left behind, and how do we build ourselves? To what and to whom should we attach ourselves, and to which memories should we cling in order to find our place? But whether in the eyes of others or in our own, aren’t we always strangers to ourselves?

In partnership with Le Point and the Jan Michalski Foundation.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Blessures d’exil Nancy a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION NANCY