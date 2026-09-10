Livre sur la Place 2026 Conférence Carte blanche aux Présidents Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Carte blanche aux Présidents

Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:15:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Elias Sanbar et Élie Barnavi ont choisi de dialoguer avec le grand écrivain irlandais Colum McCann autour du conflit israélo-palestinien. Comment les écrivains peuvent-ils amener à penser autrement cette réalité complexe ? Quelle est l’urgence d’écrire le réel ? Et comment la littérature, en inventant des formes narratives, peut-elle nous amener à interroger ce qui se joue, voire à trouver une consolation ?

Dédicaces sur site. En partenariat avec la Fondation Jan Michalski et Libération.

Entrée sur réservation, billetterie gratuite en ligne et à l’Opéra dès le 1er septembre 13h (max. 2 billets/pers.)Tout public

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Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

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English :

Elias Sanbar and Élie Barnavi have chosen to engage in a dialogue with the great Irish writer Colum McCann about the Israeli-Palestinian conflict. How can writers encourage us to think differently about this complex reality? Why is it urgent to write about reality? And how can literature, by inventing narrative forms, lead us to question what is at stake—or even to find solace?

Book signings on site. In partnership with the Jan Michalski Foundation and *Libération*.

Admission by reservation only; free tickets available online and at the Opéra starting September 1 at 1:00 p.m. (max. 2 tickets per person)

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Carte blanche aux Présidents Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY