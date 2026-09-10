Livre sur la Place 2026 Conférence Catherine Meurisse et son invité Salle Poirel Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Catherine Meurisse et son invité

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Rencontre inédite avec Catherine Meurisse, première autrice de bande dessinée élue à l’Académie des beaux-arts. De ses caricatures de presse dans Charlie Hebdo à ses bandes dessinées, elle est une artiste complète, à l’aise partout, au dessin et à la peinture. Dans son nouvel album, elle célèbre le naturaliste et penseur Henry David Thoreau. Une façon pour elle de continuer de s’émerveiller tout en regardant le monde et ses absurdités, d’échapper au sérieux avec légèreté et philosophie. Elle sera rejointe sur scène par un invité surprise pour évoquer la force de l’écriture et du dessin pour se reconstruire.

Dédicaces sur site. En partenariat avec Le Point.Tout public

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Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

An exclusive interview with Catherine Meurisse, the first female comic book author elected to the Academy of Fine Arts. From her editorial cartoons in Charlie Hebdo to her comic books, she is a well-rounded artist, equally at home with drawing and painting. In her new graphic novel, she pays tribute to the naturalist and thinker Henry David Thoreau. It’s a way for her to continue marveling at the world and its absurdities, to escape the seriousness of life with lightheartedness and philosophy. She will be joined on stage by a surprise guest to discuss the power of writing and drawing as a means of rebuilding oneself.

Book signing on site. In partnership with Le Point.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Catherine Meurisse et son invité Nancy a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION NANCY