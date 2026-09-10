Livre sur la Place 2026 Conférence Ces femmes libres Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Ces femmes libres

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Des récits qui donnent la parole aux femmes qui n’ont pas su parler mais aussi à celles qui ont ouvert la voie de l’émancipation et de la révolte dans leur vie mais aussi par la littérature, de Claire de Duras à la Comtesse de Ségur.

En partenariat avec Sept Mook.Tout public

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Stories that give a voice to women who were unable to speak out, as well as to those who paved the way for emancipation and rebellion—both in their own lives and through literatureliterature, from Claire de Duras to the Countess de Ségur.

In partnership with Sept Mook.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Ces femmes libres Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY