Livre sur la Place 2026 Conférence Chantal Thomas et Charlotte Casiraghi Rue Lyautey Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Chantal Thomas et Charlotte Casiraghi

Rue Lyautey Préfecture Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 11:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Rencontre inédite entre Charlotte Casiraghi et Chantal Thomas qui questionnent la fêlure et l’émancipation dans la littérature mais aussi dans notre société.

Dédicaces sur site.Tout public

0 .

Rue Lyautey Préfecture Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

A unique encounter between Charlotte Casiraghi and Chantal Thomas, who explore the themes of failure and empowerment in literature as well as in our society.

Book signings on site.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Chantal Thomas et Charlotte Casiraghi Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY