Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Christelle Dabos

Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Autour d’un thé ou d’un café, la Fondation Nicolas Gridel qui accompagne des personnes déficientes visuelles, accueille la romancière Christelle Dabos dans son foyer du centre-ville. L’occasion de découvrir l’univers fabuleux de La Passe-Miroir, série multi-primée qui s’est vendue à près d’un million d’exemplaires.

Inscription en ligne.Tout public

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Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Over tea or coffee, the Nicolas Gridel Foundation, which supports people with visual impairments, welcomes novelist Christelle Dabos to its downtown center. This is an opportunity to discover the fabulous world of *La Passe-Miroir*, a multi-award-winning series that has sold nearly a million copies.

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L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Christelle Dabos Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY