Livre sur la Place 2026 Conférence Clara Dupont-Monod Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Clara Dupont-Monod

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Émile, négociateur du GIGN, doit intervenir lors d’une prise d’otage, dans une école maternelle. Le forcené prétend s’appeler Elon Musk. Un huis clos qui puise dans la force des mots et qui fait le portrait en creux de notre époque.

En partenariat avec Sept Mook.Tout public

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Émile, a GIGN negotiator, must intervene during a hostage situation at a preschool. The gunman claims to be Elon Musk. A behind-closed-doors drama that draws on the power of words and offers a subtle portrait of our times.

In partnership with Sept Mook.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Clara Dupont-Monod Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY