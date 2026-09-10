Livre sur la Place 2026 Conférence Comment en finir avec les prédateurs ? Musée des Beaux-Arts Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Comment en finir avec les prédateurs ?

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 12:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Tous les êtres vivants ont besoin de se nourrir, d’entrer en relation avec ce qui se trouve à l’extérieur d’eux-mêmes, et ne peuvent croître que par appropriation de ressources, de puissances. Mais à partir de cette dynamique vitale qui nous pousse vers l’extérieur de nous-mêmes, nous avons bâti un droit de propriété verrouillé, qui réduit l’appropriation à la prédation, la relation à la possession, et les choses à l’état de marchandises. Y a-t-il un moyen de nous libérer de la conception bourgeoise ou capitaliste de la propriété, dénoncée naguère par Proudhon comme un ‘vol’, pour s’ouvrir à une expérience différente de l’appropriation ? Telle est la question que pose le philosophe Frédéric Gros dans son dernier essai.

En partenariat avec Philosophie Magazine.Tout public

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Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

All living %EAters need to feed themselves, to interact with what lies %E0 outside themselves, and can grow only by appropriating resources and powers. But %Ebased on this vital dynamic that drives us outward from ourselves, we have constructed a rigid property right that reduces appropriation to predation, relationships to mere possession, and things to mere commodities. Is there a way to free ourselves from the bourgeois or capitalist conception of property, which Proudhon once denounced as “theft,” in order to open ourselves up to a different experience of appropriation? This is the question posed by philosopher Frédéric Gros in his latest essay.

In partnership with Philosophie Magazine.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Comment en finir avec les prédateurs ? Nancy a été mis à jour le 2026-08-26 par DESTINATION NANCY