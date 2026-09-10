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AGENDA · Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Daria Marx Premières pages Premier roman Place de la Carrière Nancy

samedi 12 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place de la Carrière
Adresse
Forum littéraire Bernard Pivot
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Daria Marx Premières pages Premier roman

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Une jeune femme cherche à survivre après avoir été violée enfant par son grand-père. Comment ? En décidant d’aller tuer le vieil incestueux. Un texte puissant et douloureux.Tout public
0  .

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

A young woman is trying to survive after being raped as a child by her grandfather. How? By deciding to kill the old incestuous man. A powerful and painful story.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Daria Marx Premières pages Premier roman Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY

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