Livre sur la Place 2026 Conférence Daria Marx Premières pages Premier roman Place de la Carrière Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Daria Marx Premières pages Premier roman
Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Une jeune femme cherche à survivre après avoir été violée enfant par son grand-père. Comment ? En décidant d’aller tuer le vieil incestueux. Un texte puissant et douloureux.Tout public
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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
A young woman is trying to survive after being raped as a child by her grandfather. How? By deciding to kill the old incestuous man. A powerful and painful story.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Daria Marx Premières pages Premier roman Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY
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