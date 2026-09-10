Livre sur la Place 2026 Conférence Daria Marx Premières pages Premier roman Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Daria Marx Premières pages Premier roman

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Une jeune femme cherche à survivre après avoir été violée enfant par son grand-père. Comment ? En décidant d’aller tuer le vieil incestueux. Un texte puissant et douloureux.Tout public

0 .

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A young woman is trying to survive after being raped as a child by her grandfather. How? By deciding to kill the old incestuous man. A powerful and painful story.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Daria Marx Premières pages Premier roman Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY