Livre sur la Place 2026 Conférence De guerre lasse Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence De guerre lasse

Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Olivier Rolin voit dans l’Iliade une tragédie qui ne cesse de se répéter. Il plonge dans l’Histoire y trouvant une résonance à aujourd’hui et à ces villes dévastées. La guerre traverse aussi les romans de Philippe Claudel. Conversation inédite entre les deux très grands romanciers qui n’ont de cesse d’interroger l’Histoire pour éclairer notre époque.

LSF En partenariat avec l’Institut des Sourds de la Malgrange.Tout public

0 .

Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Olivier Rolin sees the *Iliad* as a tragedy that keeps repeating itself. He delves into history, finding in it a resonance with today and with these devastated cities. War is also a recurring theme in Philippe Claudel’s novels. An exclusive conversation between these two great novelists, who constantly examine history to shed light on our own era.

LSF—In partnership with the Institut des Sourds de la Malgrange.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence De guerre lasse Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY