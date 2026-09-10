Livre sur la Place 2026 Conférence De Lady D à Loana Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence De Lady D à Loana

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Séverine Chevalier explore le parcours d’une femme échappée de son milieu et de la violence grâce à la société du spectacle. Elle sera exposée, admirée, exploitée, puis jugée et abandonnée. Laura Tinard, de son côté, signe un récit fascinant sur l’admiration sans limites d’une femme pour Lady D, emportant sa famille dans le délire et l’imitation. Les illusions de la célébrité, le rapport à l’image et les enjeux de la société de spectacle sont au cœur de ces romans sous forme de fables contemporaines.Tout public

0 .

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%A0S%E9verine Chevalier explores the journey of a woman who %E9chapp%E9d from her background and violence through %E0 the entertainment industry. She will be put on display, admired, exploited, then judged and abandoned. Laura Tinard, for her part, pens a fascinating story about a woman’s boundless admiration for Lady D, drawing her family into a whirlwind of delirium and imitation. The illusions of celebrity, the relationship with one’s image, and the challenges of show business lie at the heart of these novels, which take the form of contemporary fables.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence De Lady D à Loana Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY