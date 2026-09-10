Livre sur la Place 2026 Conférence Destins de femmes Rue Lyautey Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Destins de femmes

Rue Lyautey Préfecture Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 13:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Donner une voix, un corps et une histoire à des femmes, c’est l’ambition de ces textes saisissants qui, s’ils sont ancrés dans des époques différentes, sont au plus près d’elles et refusent leur effacement et leur silence.Tout public

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Rue Lyautey Préfecture Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Giving women a voice, a body, and a story is the aim of these compelling texts, which—though rooted in different eras—remain closely attuned to women’s experiences and refuse to let them be erased or silenced.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Destins de femmes Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY