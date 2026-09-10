Livre sur la Place 2026 Conférence La parole des enfants Salle Poirel Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence La parole des enfants
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Dans son essai, la psychologue clinicienne et psychothérapeute Laurence Joseph, questionne la place donnée dans notre société à la parole des enfants. Romain Lemire et Judith Godrèche ont, par la littérature, fait entendre la voix des enfants qu’ils étaient. De l’urgence de les écouter pour faire bouger les lignes de notre société.
Dédicaces sur site.Tout public
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Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
In her essay, clinical psychologist and psychotherapist Laurence Joseph examines the place given to children’s voices in our society. Through literature, Romain Lemire and Judith Godrèche have given voice to the children they once were. On the urgent need to listen to them in order to bring about change in our society.
Book signings on site.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence La parole des enfants Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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