Livre sur la Place 2026 Conférence La puissance de la fiction Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence La puissance de la fiction

Place de la Carrière Cour d’appel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Pour Jean-Marie Blas de Roblès, du roman d’aventure à la découverte du Japon mais aussi à l’épreuve de notre société et ses dérives. Bérengère Cournut va à la rencontre des Kawésqar, un peuple menacé d’effacement. Caryl Férey nous offre un western sur les traces d’un peuple amérindien. Tous les trois osent la puissance de la fiction pour raconter l’histoire de peuples et questionner les valeurs humaines.Tout public

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Place de la Carrière Cour d’appel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

For Jean-Marie Blas de Roblès, this adventure novel is not only a journey of discovery through Japan but also a test of our society and its excesses. Bérengère Cournut sets out to meet the Kawésqar, a people threatened with extinction. Caryl Férey offers us a Western that follows in the footsteps of a Native American people. All three harness the power of fiction to tell the stories of these peoples and examine human values.

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence La puissance de la fiction Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY