Livre sur la Place 2026 Conférence Le travail acharné Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Le travail acharné

Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 11:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Ces romans questionnent nos rapports au travail. Ils sont des cris pour rendre visibles celles et ceux qu’on ne voit pas ou à qui l’on refuse une ascension sociale. Ils sont politiques, engagés et, par notre rapport au travail, questionnent le XXIe siècle, des congés payés à l’optimisation et la déshumanisation.

Hélène Gestern, Atelier 4 (Grasset)

Valentine Headway, Je nettoie vos sols et ramasse vos silences (Le Soir Venu)

Sarah Tadlaoui, Croire au code (Héloïse d’Ormesson)

Tiffany Tavernier, Congés payés (Sabine Wespieser)

Animation Étienne AugrisTout public

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Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

These novels explore our relationship with work. They are cries to bring visibility to those we do not see—or who are denied social mobility. They are political, socially conscious, and, through our relationship with work, challenge the 21st century—an era of paid leave, optimization, and dehumanization.

Hélène Gestern, Atelier 4 (Grasset)

Valentine Headway, I Clean Your Floors and Pick Up Your Silences (Le Soir Venu)

Sarah Tadlaoui, Believing in the Code (Hélose d’Ormesson)

Tiffany Tavernier, Paid Time Off (Sabine Wespieser)

Moderator: Étienne Augris

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Le travail acharné Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY