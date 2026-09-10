Livre sur la Place 2026 Conférence Le Vietnam à la marge Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Le Vietnam à la marge

Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 13:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Deux récits d’amour sur le Vietnam, entre son histoire et sa réalité contemporaine. D’un côté le retour aux origines et la passion pour un pays, ses lieux, ses odeurs, son peuple. De l’autre, un roman qui donne à voir les marges et les laissés pour compte qui tentent d’exister dans un Vietnam en proie à ses démons.

Line Papin, Hanoï stories (Albin Michel)

Marin Postel, Chiens de rizières (Phébus)

Animation Florence BouchyTout public

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Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Two love stories set in Vietnam, spanning its history and contemporary reality. On the one hand, a return to one’s roots and a passion for a country—its places, its scents, its people. On the other, a novel that sheds light on those on the margins and the marginalized who struggle to survive in a Vietnam plagued by its own demons.

Line Papin, Hanoi Stories (Albin Michel)

Marin Postel, Dogs of the Rice Fields (Phébus)

Host: Florence Bouchy

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Le Vietnam à la marge Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY