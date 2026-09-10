Livre sur la Place 2026 Conférence Nos familles, nos morts et les vivants Tribunal administratif Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Nos familles, nos morts et les vivants

Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Des secrets d’enfance aux violences qui resurgissent, ces textes tentent de comprendre les rouages des silences au cœur des familles. Ils pensent la grande question des transmissions et du retour aux origines pour comprendre nos souffrances, écrire les silences et crier les violences. Des livres sur les vivants qui composent avec les morts. Des histoires singulières qui trouvent un écho en chacun de nous.

Sara Bourre, Les sangs bleus (Grasset)

Isabelle Pandazopoulos, Mordre l’orage (Actes Sud)

Sara Stridsberg, Adieu, Panic Beach (Grasset), traduit du suédois par Marianne Ségol

Animation Justine Dujardin

Interprète Barbara Schmidt

En partenariat avec la Fondation Jan Michalski et les Bibliothèques de NancyTout public

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Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

From childhood secrets to resurgent violence, these texts seek to understand the workings of silence at the heart of families. They explore the profound question of how experiences are passed down and the return to our roots in order to understand our suffering, to write about the silences, and to cry out against the violence. Books about the living who come to terms with the dead. Unique stories that resonate with each of us.

Sara Bourre, *Les sangs bleus* (Grasset)

Isabelle Pandazopoulos, *Mordre l’orage* (Actes Sud)

Sara Stridsberg, *Adieu, Panic Beach* (Grasset), translated from Swedish by Marianne Ségol

Moderator: Justine Dujardin

Interpreter: Barbara Schmidt

In partnership with the Jan Michalski Foundation and the Nancy Libraries

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Nos familles, nos morts et les vivants Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY