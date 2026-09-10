Livre sur la Place 2026 Conférence Penser nos sanglots Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Penser nos sanglots

Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 15:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

En quoi les sanglots, plus éprouvants que les larmes, révèlentils notre impuissance ? Ils chaotisent le corps entier et coupent le souffle. Mais ne seraient-ils pas aussi une forme de protestation ? Penser les sanglots, c’est aussi questionner les révoltes et les oppressions. Pour en parler, rencontre entre l’actrice et écrivaine Isabelle Carré et la philosophe Estelle Ferrarese, grande lauréate du Prix PhiloMonaco de l’Essai pour Une philosophie des sanglots (Rivages).

Estelle Ferrarese, Une philosophie des sanglots (Rivages)

Animation Raphael Zagury-OrlyTout public

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Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

How do sobs—more %E9taxing than tears—%R%E9veal our powerlessness? They %AB throw the entire body into chaos %BB and take our breath away. But aren’t they also a form of protest? Reflecting on sobs also means examining rebellion and oppression. To discuss this, a conversation between actress and writer Isabelle Carré and philosopher Estelle Ferrarese, winner of the PhiloMonaco Essay Prize for *A Philosophy of Sobs* (Rivages).

Estelle Ferrarese, *A Philosophy of Sobs* (Rivages)

Moderator: Raphael Zagury-Orly

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Penser nos sanglots Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY