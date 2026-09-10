Livre sur la Place 2026 Conférence Rencontre Lauréate du Prix Livre et Droits Humains Maison Bonnet Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Maison Bonnet · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Rencontre Lauréate du Prix Livre et Droits Humains
Maison Bonnet 4 rue Moulin de Boudonville Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Johanna Siméant-Germanos est reçue par la Ligue des Droits de l’Homme pour une rencontre autour de son texte lauréat.
Johanna Siméant-Germanos, Youssef ou la fidélité à soi (Anamosa)
Animation Philippe Sidre
En partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme de NancyTout public
0 .
Maison Bonnet 4 rue Moulin de Boudonville Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Johanna Siméant-Germanos is being hosted by the Human Rights League for a discussion about her award-winning work.
Johanna Siméant-Germanos, *Youssef, or Staying True to Oneself* (Anamosa)
Moderator: Philippe Sidre
In partnership with the Human Rights League of Nancy
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Rencontre Lauréate du Prix Livre et Droits Humains Nancy a été mis à jour le 2026-08-26 par DESTINATION NANCY
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