Livre sur la Place 2026 Conférence Rencontre Lauréate du Prix Livre et Droits Humains Maison Bonnet Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Rencontre Lauréate du Prix Livre et Droits Humains

Maison Bonnet 4 rue Moulin de Boudonville Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Johanna Siméant-Germanos est reçue par la Ligue des Droits de l’Homme pour une rencontre autour de son texte lauréat.

Johanna Siméant-Germanos, Youssef ou la fidélité à soi (Anamosa)

Animation Philippe Sidre

En partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme de NancyTout public

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Maison Bonnet 4 rue Moulin de Boudonville Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Johanna Siméant-Germanos is being hosted by the Human Rights League for a discussion about her award-winning work.

Johanna Siméant-Germanos, *Youssef, or Staying True to Oneself* (Anamosa)

Moderator: Philippe Sidre

In partnership with the Human Rights League of Nancy

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Rencontre Lauréate du Prix Livre et Droits Humains Nancy a été mis à jour le 2026-08-26 par DESTINATION NANCY