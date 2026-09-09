Livre sur la Place 2026 Conférence Rock’n’roll Simone Musée des Beaux-Arts Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Rock’n’roll Simone

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 15:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Connaissez-vous la Simone de Beauvoir rock’n’roll ? En 1947, alors qu’elle se rend aux États-Unis, invitée pour une tournée de conférences, à 39 ans, elle observe la société américaine moderne et misogyne. C’est le début de la pensée du Deuxième Sexe, qui sera publié deux ans plus tard.

Lisa Chetteau, Nathalie Masduraud et Valérie Urrea, Beauvoir Made in America (Gallimard BD)

Animation Sonia DéchampsTout public

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Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Have you heard of the rock ‘n’ roll Simone de Beauvoir? In 1947, while traveling to the United States at the age of 39 as a guest on a lecture tour, she observed modern, misogynistic American society. This marked the beginning of the ideas behind *The Second Sex*, which would be published two years later.

Lisa Chetteau, Nathalie Masduraud, and Valérie Urrea, *Beauvoir Made in America* (Gallimard BD)

Host: Sonia Déchamps

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Rock’n’roll Simone Nancy a été mis à jour le 2026-08-26 par DESTINATION NANCY