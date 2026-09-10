Livre sur la Place 2026 Conférence Se voir en peinture Musée des Beaux-Arts Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Se voir en peinture

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 16:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

L’art peut-il bouleverser notre vie ? Répond-il à nos désirs ou bouscule-t-il au contraire nos convictions ? Et si la rencontre avec l’art et l’artiste pouvait aussi nous confronter à notre part la plus sauvage ? Ces trois récits questionnent notre rapport à l’art et sa capacité à révéler notre âme humaine et à désordonner nos vies.

Gaëlle Obiégly, Rien à voir (Verticales)

Marie Petitcuénot, Heures sauvages (Héloïse d’Ormesson)

Joy Sorman, La vie brute (Flammarion)

Animation Florence BouchyTout public

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Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Can art turn our lives upside down? Does it fulfill our desires, or does it, on the contrary, challenge our beliefs? What if our encounter with art and the artist could also bring us face to face with our wildest side? These three stories explore our relationship with art and its ability to reveal our human soul and turn our lives upside down.

Gaëlle Obigly, *Rien à voir* (Verticales)

Marie Petitcénot, *Heures sauvages* (Hélose d’Ormesson)

Joy Sorman, *La vie brute* (Flammarion)

Moderator: Florence Bouchy

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Se voir en peinture Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY