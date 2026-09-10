Livre sur la Place 2026 Conférence Stendhal Hôtel Littéraire Stendhal Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Hôtel Littéraire Stendhal · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Conférence Stendhal
Hôtel Littéraire Stendhal 56 Pl. Mgr Ruch Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Rencontre autour de la figure de Stendhal entre Jacques Letertre, président de la Société des Hôtels littéraires et Antoine Compagnon, professeur au Collège de France.
Antoine Compagnon, Partir récit (Gallimard)
Dédicaces sur site
En partenariat avec la Société des Hôtels Littéraires
Réservation en ligne.Tout public
0 .
Hôtel Littéraire Stendhal 56 Pl. Mgr Ruch Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
A discussion on the figure of Stendhal featuring Jacques Letertre, president of the Society of Literary Hotels, and Antoine Compagnon, professor at the Collège de France.
Antoine Compagnon, *Partir: r%E9cit* (Gallimard)
Book signings on site
In partnership with the Soci%E9t%E9 des H%F4tels Litt%E9raires
Online reservations.
L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Stendhal Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY
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