Livre sur la Place 2026 Conférence Tahar Ben Jelloun Tribunal administratif Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Tahar Ben Jelloun

Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 15:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

L’écrivain académicien Goncourt a été pigiste pour Le Monde de 1973 à 2011. Il fait le récit de cette expérience, entre moments de ferveur et de contrariétés. Aux souvenirs personnels se mêle l’histoire d’une époque solaire et sombre à la fois.

Tahar Ben Jelloun, Pigiste au Monde (Gallimard)

Animation Pascal Salciarini

En partenariat avec L’Est RépublicainTout public

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Tribunal administratif Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Goncourt, an academic and writer, worked as a freelance contributor for *Le Monde* from 1973 to 2011. He recounts this experience, which ranged from moments of enthusiasm to frustrations. Personal memories intertwine with the history of an era that was both bright and dark.

Tahar Ben Jelloun, Freelance Writer for Le Monde (Gallimard)

Host: Pascal Salciarini

In partnership with L’Est Républicain

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Tahar Ben Jelloun Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY