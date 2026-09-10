Livre sur la Place 2026 Conférence Thélyson Orélien Premières pages Premier roman Place de la Carrière Nancy

samedi 12 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Thélyson Orélien Premières pages Premier roman

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Après l’embrasement de son quartier, Jonas doit quitter Haïti. Commence alors une odyssée sombre et difficile.

Lecture par le comédien Étienne Guillot suivie d’un échange avec l’auteurThélyson Orélien, C’était ça ou mourir (Grasset)Tout public

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

After his neighborhood went up in flames, Jonas must leave Ha%EFti. Thus begins a dark and difficult odyssey.

Reading by actor Cétienne Guillot, followed by a discussion with the author Thélyson Orélien, *C’était ça ou mourir* (Grasset)

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Thélyson Orélien Premières pages Premier roman Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY