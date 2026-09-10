Livre sur la Place 2026 Conférence Tout va bien… vraiment ? Causerie Scientifique Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Tout va bien… vraiment ? Causerie Scientifique

Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Masques, faux-semblants… Derrière les apparences se cache parfois une autre histoire celle de la santé mentale.

Jasmina Mallet, Le monde est psy ! Voyage en santé mentale (Hygée Éditions)

Guillaume Sire, Chante méchante (Calmann-Lévy)

Animation Nathalie Milion

Dédicaces sur site

En partenariat avec Les Sciences sur la PlaceTout public

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Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Masks, pretense? Behind appearances sometimes lies another story: that of mental health.

Jasmina Mallet, The World Is Psy! A Journey Through Mental Health (Hygée Éditions)

Guillaume Sire, *Chante méchante* (Calmann-Lévy)

Hosted by: Nathalie Milion

Book signings on site

In partnership with Les Sciences sur la Place

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Tout va bien… vraiment ? Causerie Scientifique Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY