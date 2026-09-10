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Livre sur la Place 2026 Conférence Tout va bien… vraiment ? Causerie Scientifique Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) Nancy

samedi 12 septembre 2026 · Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy)
Adresse
11bis/13 rue Godron
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Tout va bien… vraiment ? Causerie Scientifique

Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Masques, faux-semblants… Derrière les apparences se cache parfois une autre histoire celle de la santé mentale.

Jasmina Mallet, Le monde est psy ! Voyage en santé mentale (Hygée Éditions)
Guillaume Sire, Chante méchante (Calmann-Lévy)
Animation Nathalie Milion

Dédicaces sur site

En partenariat avec Les Sciences sur la PlaceTout public
0  .

Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37 

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English :

Masks, pretense? Behind appearances sometimes lies another story: that of mental health.

Jasmina Mallet, The World Is Psy! A Journey Through Mental Health (Hygée Éditions)
Guillaume Sire, *Chante méchante* (Calmann-Lévy)
Hosted by: Nathalie Milion

Book signings on site

In partnership with Les Sciences sur la Place

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Tout va bien… vraiment ? Causerie Scientifique Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY

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