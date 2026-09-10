Livre sur la Place 2026 Conte musical Le Petit Prince Parc de la Pépinière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conte musical Le Petit Prince

Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 17:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le jeune compositeur Balthazar Pouilloux s’est emparé du texte universel d’Antoine de Saint-Exupéry pour en faire une adaptation musicale magnifique, façon opéra, pensée pour un orchestre et 6 chanteurs. Dans cette formule allégée originale, il sera accompagné de la chanteuse Cécile Habibi.

Cécile Habibi et Balthazar Pouilloux, Le Petit Prince le conte musical (Gallimard Jeunesse)

Dédicaces sur site

Conte musical • Dès 6 ansEnfants

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Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

The young composer Balthazar Pouilloux has taken Antoine de Saint-Exupéry’s timeless text and transformed it into a magnificent musical adaptation in the style of an opera, conceived for an orchestra and six singers. In this original, streamlined production, he will be joined by singer Cécile Habibi.

Cécile Habibi and Balthazar Pouilloux, *The Little Prince: The Musical Tale* (Gallimard Jeunesse)

Book signing on site

Musical tale? Ages 6 and up

L’événement Livre sur la Place 2026 Conte musical Le Petit Prince Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY