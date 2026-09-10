Livre sur la Place 2026 Écoute Podcasts Les Odyssées 2 Place de la Carrière Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Écoute Podcasts Les Odyssées 2
Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 16:55:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Deux séries de Laure Grandbesançon la première autour des grands maîtres du mystère Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Hercule Poirot et Rouletabille. La seconde raconte l’aventure américaine.
Pour les 7 12 ansEnfants
0 .
Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two series by Laure Grandbesançon: the first focuses on the great masters of mystery—Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Hercule Poirot, and Rouletabille. The second recounts the American adventure.
For ages 7–12
L’événement Livre sur la Place 2026 Écoute Podcasts Les Odyssées 2 Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- ATLAS DE L UNIVERS, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- NEW YORK, MIRIAM ET MOI, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art du livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026