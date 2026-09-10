Livre sur la Place 2026 Écoute Podcasts Les Odyssées 2 Place de la Carrière Nancy

samedi 12 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Écoute Podcasts Les Odyssées 2

Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 16:55:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Deux séries de Laure Grandbesançon la première autour des grands maîtres du mystère Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Hercule Poirot et Rouletabille. La seconde raconte l’aventure américaine.

Pour les 7 12 ansEnfants

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Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Two series by Laure Grandbesançon: the first focuses on the great masters of mystery—Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Hercule Poirot, and Rouletabille. The second recounts the American adventure.

For ages 7–12

L’événement Livre sur la Place 2026 Écoute Podcasts Les Odyssées 2 Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY