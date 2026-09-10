Livre sur la Place 2026 Écoute Podcasts Les Odyssées d’Alexandre Dumas Place de la Carrière Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Écoute Podcasts Les Odyssées d’Alexandre Dumas
Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 11:15:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Tu aimes Les Trois Mousquetaires ? La série de Laure Grandbesançon t’invite à (re)découvrir quelques-unes des œuvres d’Alexandre Dumas, toutes peuplées de palpitantes aventures.
Pour les 7-12 ansEnfants
0 .
Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Do you like *The Three Musketeers*? Laure Grandbesançon’s series invites you to (re)discover some of Alexandre Dumas’s works, all filled with thrilling adventures.
For ages 7–12
L’événement Livre sur la Place 2026 Écoute Podcasts Les Odyssées d’Alexandre Dumas Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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