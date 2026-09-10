Livre sur la Place 2026 Lecture Chut ! Il paraît Que Place de la Carrière Nancy

samedi 12 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Lecture Chut ! Il paraît Que

Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12 11:35:00

Date(s) :

2026-09-12

Le poète David Dumortier vient te lire ses jolis poèmes-rumeurs qui te feront rire, rêver et découvrir la poésie du monde qui t’entoure.Enfants

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Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

Poet David Dumortier is coming to read you his lovely rumor-poems, which will make you laugh, dream, and discover the poetry of the world around you.

L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture Chut ! Il paraît Que Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY