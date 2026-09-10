Livre sur la Place 2026 Lecture Comme sur des roulettes ! Agence Estia Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Agence Estia · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Lecture Comme sur des roulettes !
Agence Estia 38 Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez déguster un grain de folie, un goût d’inattendu. Chaud devant ! Des aventures pittoresques, des personnages truculents, des voyages inédits… Dans une joyeuse fougue, Gilles Bizouerne s’amuse à mettre le monde sens dessus dessous.Enfants
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Agence Estia 38 Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Come and experience a touch of madness, a taste of the unexpected. Brace yourselves! Colorful adventures, colorful characters, unprecedented journeys… With joyful exuberance, Gilles Bizouerne delights in turning the world upside down.
L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture Comme sur des roulettes ! Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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