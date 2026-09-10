Livre sur la Place 2026 Lecture Création Corrine lit Je sais Parc de la Pépinière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Lecture Création Corrine lit Je sais

Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Carte blanche à l’artiste Sébastien Vion qui a créé le personnage de Corrine à Nancy il y a 30 ans. Il a choisi de lire le formidable texte d’Ito Naga publié en 2006 chez Cheyne éditeur. Accompagné de Ben Unzip aux machines et de Thierry Mathieu à la technique et à la scénographie, Corrine va lire l’intégralité du texte ‘chaque ‘Je sais’ serait une page volante et cette lecture deviendrait comme une transe’. Une promesse à ne pas manquer !Tout public

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Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Carte blanche for artist Sébastien Vion, who created the character Corrine in Nancy 30 years ago. He has chosen to read the wonderful text by Ito Naga, published in 2006 by Cheyne Éditeur. Accompanied by Ben Unzip on sound and Thierry Mathieu on technical direction and set design, Corrine will read the text in its entirety: “Each ‘I know’ would be a loose page, and this reading would become like a trance”. A performance not to be missed!

L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture Création Corrine lit Je sais Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY