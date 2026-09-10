Livre sur la Place 2026 Lecture dessinée Taupe et Mulot Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Lecture dessinée Taupe et Mulot

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 15:30:00

fin : 2026-09-13 16:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Taupe et Mulot sont deux amis qui observent le monde chacun à leur manière. L’un est impulsif, créatif mais ne voit pas très bien. L’autre est doux et attentionné. Pour le festival, la comédienne Claire Cahen met en voix les aventures de ces deux inséparables tandis que Benjamin Chaud les croque en dessins.

Benjamin Chaud Taupe & Mulot les Beaux jours (Hélium)

Dès 6 ansEnfants

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Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Taupe and Mulot are two friends who each observe the world in their own way. One is impulsive and creative but doesn’t see very well. The other is gentle and thoughtful. For the festival, actress Claire Cahen narrates the adventures of these two inseparable friends, while Benjamin Chaud brings them to life through his illustrations.

Benjamin Chaud, Taupe & Mulot: Les Beaux jours (Hélium)

Ages 6 and up

L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture dessinée Taupe et Mulot Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY