Livre sur la Place 2026 Lecture Dix petites souris… Petite Bulle Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Lecture Dix petites souris…

Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 15:30:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Quand dix petites souris décident de s’en aller quelque part, c’est un joyeux bazar. Colin Thibert, l’auteur de ces 3 comptines, en propose une lecture pleine d’humour.

Colin Thibert Dix petites souris s’en vont jouer au foot / Dix petites souris s’en vont à la plage / Dix petites souris s’en vont à Paris (Joie de lire)

De 1 à 6 ans

LSF

En partenariat avec la Médiathèque départementale de Meurthe-et-MoselleEnfants

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Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

When ten little mice decide to go off somewhere, it’s a joyful mess. Colin Thibert, the author of these three nursery rhymes, offers a humorous reading of them.

Colin Thibert Ten Little Mice Go Out to Play Soccer / Ten Little Mice Go to the Beach / Ten Little Mice Go to Paris (The Joy of Reading)

Ages 1–6

LSF

In partnership with the Meurthe-et-Moselle Departmental Media Library

L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture Dix petites souris… Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY