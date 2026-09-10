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AGENDA · Nancy

Livre sur la Place 2026 Lecture Dix petites souris… Petite Bulle Nancy

dimanche 13 septembre 2026 · Petite Bulle · Nancy

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Petite Bulle
Adresse
Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Livre sur la Place 2026 Lecture Dix petites souris…

Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 15:30:00
fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Quand dix petites souris décident de s’en aller quelque part, c’est un joyeux bazar. Colin Thibert, l’auteur de ces 3 comptines, en propose une lecture pleine d’humour.

Colin Thibert Dix petites souris s’en vont jouer au foot / Dix petites souris s’en vont à la plage / Dix petites souris s’en vont à Paris (Joie de lire)

De 1 à 6 ans

LSF

En partenariat avec la Médiathèque départementale de Meurthe-et-MoselleEnfants
0  .

Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37 

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English :

When ten little mice decide to go off somewhere, it’s a joyful mess. Colin Thibert, the author of these three nursery rhymes, offers a humorous reading of them.

Colin Thibert Ten Little Mice Go Out to Play Soccer / Ten Little Mice Go to the Beach / Ten Little Mice Go to Paris (The Joy of Reading)

Ages 1–6

LSF

In partnership with the Meurthe-et-Moselle Departmental Media Library

L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture Dix petites souris… Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY

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