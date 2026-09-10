Livre sur la Place 2026 Lecture Dix petites souris… Petite Bulle Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Petite Bulle · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Lecture Dix petites souris…
Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 15:30:00
fin : 2026-09-13 16:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Quand dix petites souris décident de s’en aller quelque part, c’est un joyeux bazar. Colin Thibert, l’auteur de ces 3 comptines, en propose une lecture pleine d’humour.
Colin Thibert Dix petites souris s’en vont jouer au foot / Dix petites souris s’en vont à la plage / Dix petites souris s’en vont à Paris (Joie de lire)
De 1 à 6 ans
LSF
En partenariat avec la Médiathèque départementale de Meurthe-et-MoselleEnfants
0 .
Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
When ten little mice decide to go off somewhere, it’s a joyful mess. Colin Thibert, the author of these three nursery rhymes, offers a humorous reading of them.
Colin Thibert Ten Little Mice Go Out to Play Soccer / Ten Little Mice Go to the Beach / Ten Little Mice Go to Paris (The Joy of Reading)
Ages 1–6
LSF
In partnership with the Meurthe-et-Moselle Departmental Media Library
L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture Dix petites souris… Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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