Livre sur la Place 2026 Lecture et jeux Petit Ours Brun Petite Bulle Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Lecture et jeux Petit Ours Brun

Place de la Carrière Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12 17:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Lecture et jeux avec Marie Aubinais, l’illustratrice du petit héros qui a rythmé (et rythme encore) notre enfance.

Marie Aubinais Petit Ours Brun aime bien la cantine (Bayard Jeunesse)

Dès 1 ans

Retrouve Petit Ours Brun au festival et rejoins-le pour lui faire un câlin ou prendre une photo.Enfants

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Place de la Carrière Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Storytime and games with Marie Aubinais, the illustrator of the little hero who shaped (and continues to shape) our childhood.

Marie Aubinais, *Petit Ours Brun Loves the Cafeteria* (Bayard Jeunesse)

Ages 1 and up

Come meet Petit Ours Brun at the festival and join him for a hug or a photo.

L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture et jeux Petit Ours Brun Nancy a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY