Livre sur la Place 2026 Lecture et jeux Petit Ours Brun Petite Bulle Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Petite Bulle · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Lecture et jeux Petit Ours Brun
Place de la Carrière Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12 17:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Lecture et jeux avec Marie Aubinais, l’illustratrice du petit héros qui a rythmé (et rythme encore) notre enfance.
Marie Aubinais Petit Ours Brun aime bien la cantine (Bayard Jeunesse)
Dès 1 ans
Retrouve Petit Ours Brun au festival et rejoins-le pour lui faire un câlin ou prendre une photo.Enfants
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Place de la Carrière Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Storytime and games with Marie Aubinais, the illustrator of the little hero who shaped (and continues to shape) our childhood.
Marie Aubinais, *Petit Ours Brun Loves the Cafeteria* (Bayard Jeunesse)
Ages 1 and up
Come meet Petit Ours Brun at the festival and join him for a hug or a photo.
L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture et jeux Petit Ours Brun Nancy a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY
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