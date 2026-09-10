Livre sur la Place 2026 Lecture S’emmontagner Place de la Carrière Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Lecture S’emmontagner
Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:50:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Coquelicot Vitale te propose un moment d’évasion grâce à la lecture de son tout premier album. Au son de sa voix, tu pourras imaginer être allongé dans l’herbe des montagnes, entendre le bouquetin grimper ou le ruisseau couler.
Dès 4 ansEnfants
0 .
Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Coquelicot Vitale invites you to escape for a moment through the pages of its very first picture book. As you listen to her voice, you’ll imagine yourself lying in the mountain grass, hearing the ibex climb or the stream flow.
Ages 4 and up
L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture S’emmontagner Nancy a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION NANCY
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