Livre sur la Place 2026 Lecture S’emmontagner Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Lecture S’emmontagner

Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:50:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Coquelicot Vitale te propose un moment d’évasion grâce à la lecture de son tout premier album. Au son de sa voix, tu pourras imaginer être allongé dans l’herbe des montagnes, entendre le bouquetin grimper ou le ruisseau couler.

Dès 4 ansEnfants

0 .

Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Coquelicot Vitale invites you to escape for a moment through the pages of its very first picture book. As you listen to her voice, you’ll imagine yourself lying in the mountain grass, hearing the ibex climb or the stream flow.

Ages 4 and up

L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture S’emmontagner Nancy a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION NANCY