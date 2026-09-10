Livre sur la Place 2026 Lecture Tina et les boucliers de Mars Place de la Carrière Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Lecture Tina et les boucliers de Mars
Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Voyage au cœur de la Rome antique avec Tina et Mouss qui perturbent l’ordre des choses en prévenant César du pouvoir du bouclier du dieu Mars.
À partir de 9 ansEnfants
0 .
Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Take a journey to the heart of ancient Rome with Tina and Mouss, who upset the status quo by warning Caesar about the power of the shield of the god Mars.
Ages 9 and up
L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture Tina et les boucliers de Mars Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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