Livre sur la Place 2026 Lecture Tina et les boucliers de Mars Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Lecture Tina et les boucliers de Mars

Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 13:30:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Voyage au cœur de la Rome antique avec Tina et Mouss qui perturbent l’ordre des choses en prévenant César du pouvoir du bouclier du dieu Mars.

À partir de 9 ansEnfants

0 .

Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Take a journey to the heart of ancient Rome with Tina and Mouss, who upset the status quo by warning Caesar about the power of the shield of the god Mars.

Ages 9 and up

L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture Tina et les boucliers de Mars Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY