Livre sur la Place 2026 Lecture Tu me racontes une histoire ? Petite Bulle Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Lecture Tu me racontes une histoire ?

Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Assis, debout, allongé… Seul, à deux ou en groupe… À voix haute ou à voix basse… Les Bibliothèques de Nancy et leurs associations partenaires t’offrent des temps privilégiés de lecture et de contes.

En partenariat avec les Bibliothèques de Nancy et les associations Jeunes Lectures, Lire et Faire Lire et l’Atelier Contes en ChantierEnfants

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Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Sitting, standing, or lying down? Alone, in pairs, or in a group? Speaking loudly or quietly? The Nancy Libraries and their partner organizations offer you special opportunities for reading and storytelling.

In partnership with the Nancy Libraries and the organizations Jeunes Lectures, Lire et Faire Lire, and Atelier Contes en Chantier

L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture Tu me racontes une histoire ? Nancy a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION NANCY