Livre sur la Place 2026 Lecture Va chercher ! Petite Bulle Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Petite Bulle · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Lecture Va chercher !
Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 10:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Viens écouter Jean-Baptiste Drouot qui te lira trois de ses albums plein d’humour Va chercher le pain, Retourne chercher le pain et Va chercher ta sœur.
De 1 à 6 ans
En partenariat avec la Médiathèque départementale de Meurthe-et-MoselleEnfants
0 .
Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Come listen to Jean-Baptiste Drouot as he reads three of his humorous picture books: “Go Get the Bread,” “Go Back and Get the Bread,” and “Go Get Your Sister.”
Ages 1–6
In partnership with the Meurthe-et-Moselle Departmental Media Library
L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture Va chercher ! Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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