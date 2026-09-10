Livre sur la Place 2026 Lecture Va chercher ! Petite Bulle Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Lecture Va chercher !

Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 10:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Viens écouter Jean-Baptiste Drouot qui te lira trois de ses albums plein d’humour Va chercher le pain, Retourne chercher le pain et Va chercher ta sœur.

De 1 à 6 ans

En partenariat avec la Médiathèque départementale de Meurthe-et-MoselleEnfants

0 .

Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Come listen to Jean-Baptiste Drouot as he reads three of his humorous picture books: “Go Get the Bread,” “Go Back and Get the Bread,” and “Go Get Your Sister.”

Ages 1–6

In partnership with the Meurthe-et-Moselle Departmental Media Library

L’événement Livre sur la Place 2026 Lecture Va chercher ! Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY