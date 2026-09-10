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AGENDA · Nancy

Livre sur la Place 2026 Lectures en voix et en signes Petite Bulle Nancy

dimanche 13 septembre 2026 · Petite Bulle · Nancy

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Petite Bulle
Adresse
Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Livre sur la Place 2026 Lectures en voix et en signes

Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13 14:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Découvre des albums d’auteurs et d’autrices présents au Livre sur la Place lus par les bibliothécaires de la médiathèque départementale.

LSF

De 1 à 6 ans

En partenariat avec la Médiathèque départementale de Meurthe-et-MoselleEnfants
0  .

Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37 

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English :

Discover books by authors featured at the “Livre sur la Place” festival, read by librarians from the Departmental Media Library.

LSF

Ages 1–6

In partnership with the Meurthe-et-Moselle Departmental Media Library

L’événement Livre sur la Place 2026 Lectures en voix et en signes Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY

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