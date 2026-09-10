Livre sur la Place 2026 Lectures en voix et en signes Petite Bulle Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Lectures en voix et en signes

Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13 14:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Découvre des albums d’auteurs et d’autrices présents au Livre sur la Place lus par les bibliothécaires de la médiathèque départementale.

LSF

De 1 à 6 ans

En partenariat avec la Médiathèque départementale de Meurthe-et-MoselleEnfants

0 .

Petite Bulle Hémicycle Charles-de-Gaulle Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Discover books by authors featured at the “Livre sur la Place” festival, read by librarians from the Departmental Media Library.

LSF

Ages 1–6

In partnership with the Meurthe-et-Moselle Departmental Media Library

L’événement Livre sur la Place 2026 Lectures en voix et en signes Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY