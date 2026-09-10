Livre sur la Place 2026 Prix Livre et Droits Humains Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Hôtel de Ville mairie de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Prix Livre et Droits Humains
Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 16:45:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
L’écrivaine et journaliste Abnousse Shalmani, présidente du Prix 2026, et Mathieu Klein, Maire de Nancy, Président de la Métropole du Grand Nancy, remettent le 24e Prix Livre et Droits Humains à Johanna Siméant-Germanos pour Youssef ou la fidélité à soi, un récit poignant consacré au combat d’un homme pour rester fidèle à ses convictions face à la répression.
Johanna Siméant-Germanos, Youssef ou la fidélité à soi enquête sur l’engagement, la violence et l’exil (Anamosa)
Animation Christophe Ono-dit-Biot et Abnousse ShalmaniTout public
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Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Writer and journalist Abnousse Shalmani, chair of the 2026 Prize, and Mathieu Klein, mayor of Nancy, President of the Greater Nancy Metropolitan Area, presented the 24th Book and Human Rights Prize to Johanna Siméant-Germanos for *Youssef, or Staying True to Oneself*, a poignant story dedicatedto a man’s struggle to remain true to his convictions in the face of repression.
Johanna Siméant-Germanos, *Youssef, or Remaining True to Oneself: An Inquiry into Commitment, Violence, and Exile* (Anamosa)
Hosts: Christophe Ono-dit-Biot and Abnousse Shalmani
L’événement Livre sur la Place 2026 Prix Livre et Droits Humains Nancy a été mis à jour le 2026-08-26 par DESTINATION NANCY
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