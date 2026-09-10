Livre sur la Place 2026 Prix Métropolitain du Réseau Stan Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Prix Métropolitain du Réseau Stan

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 12:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Annonce du lauréat ou de la lauréate de la 2e édition de ce prix littéraire après une délibération joyeuse des lecteurs du jury qui s’est déroulée ce samedi dans les locaux de l’agence Estia.

En partenariat avec Keolis, le Réseau Stan et l’agence EstiaTout public

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Announcement of the winner of the 2nd edition of this literary prize following a lively deliberation by the jury of readers, which took placethis Saturday at the Estia agency’s offices.

In partnership with Keolis, the Stan Network, and the Estia agency

L’événement Livre sur la Place 2026 Prix Métropolitain du Réseau Stan Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY