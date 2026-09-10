Livre sur la Place 2026 Prix Stanislas Place de la Carrière Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Prix Stanislas
Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Remise du prix au premier roman de la rentrée littéraire sélectionné par les membres du jury autour du président 2026, Philippe Jaenada.
En partenariat avec la Société des Hôtels LittérairesTout public
0 .
Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Award ceremony for the best debut novel of the literary season, selected by the jury members led by 2026 jury chair Philippe Jaenada.
In partnership with the Société des Hôtels Littéraires
L’événement Livre sur la Place 2026 Prix Stanislas Nancy a été mis à jour le 2026-08-26 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- NEW YORK, MIRIAM ET MOI, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art de livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Conférence Paul-Émile Colin et l’art du livre au XXe siècle Bibliothèque Stanislas Nancy 10 septembre 2026
- Le Livre sur la Place Nancy 11 septembre 2026