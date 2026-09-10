Livre sur la Place 2026 Prix Stanislas Place de la Carrière Nancy

samedi 12 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Prix Stanislas

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Remise du prix au premier roman de la rentrée littéraire sélectionné par les membres du jury autour du président 2026, Philippe Jaenada.

En partenariat avec la Société des Hôtels LittérairesTout public

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Award ceremony for the best debut novel of the literary season, selected by the jury members led by 2026 jury chair Philippe Jaenada.

In partnership with the Société des Hôtels Littéraires

L’événement Livre sur la Place 2026 Prix Stanislas Nancy a été mis à jour le 2026-08-26 par DESTINATION NANCY