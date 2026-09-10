Livre sur la Place 2026 Rencontre Des nouvelles du cosmos Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Rencontre Des nouvelles du cosmos
Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 16:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Qu’est-ce que le Big Bang ? Y a-t-il d’autres univers ? L’astrophysicien passionné et fascinant qui a travaillé sous la direction du professeur Stephen Hawking, vous donne les dernières nouvelles du cosmos et vous raconte l’univers, accompagné de photos extraordinaires.
Christophe Galfard, Les explorateurs de l’univers Vol.2 (Michel Lafon)
Dédicaces sur site 16H30
Tout public dès 8 ans
En partenariat avec la Métropole du Grand NancyEnfants
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Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
What is the Big Bang? Are there other universes? This passionate and fascinating astrophysicist, who worked under the guidance of Professor Stephen Hawking, brings you the latest news from the cosmos and tells you all about the universe, accompanied by extraordinary photos.
Christophe Galfard, Explorers of the Universe, Vol. 2 (Michel Lafon)
Book signing on site at 4:30 p.m.
For all ages 8 and up
In partnership with the Greater Nancy Metropolitan Area
L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Des nouvelles du cosmos Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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