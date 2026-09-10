Livre sur la Place 2026 Rencontre Phoebe Hadjimarkos Clarke Parc de la Pépinière Nancy
samedi 12 septembre 2026 · Parc de la Pépinière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Rencontre Phoebe Hadjimarkos Clarke
Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 15:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Le nouveau texte de la lauréate du prix du Livre Inter 2024 nous entraîne sur les chemins d’une disparition et dans les profondeurs de notre humanité. Un récit dense, fabuleux, poétique et politique sur l’invisibilisation des femmes.
Phoebe Hadjimarkos Clarke, Le Livre des souterrains (Sous-sol)Tout public
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Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
The new work by the winner of the 2024 Livre Inter Prize takes us on a journey through disappearance and into the depths of our humanity. A rich, fabulous, poetic, and political narrative about the invisibility of women.
Phoebe Hadjimarkos Clarke, *The Book of the Underground* (Sous-sol)
L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Phoebe Hadjimarkos Clarke Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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