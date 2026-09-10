Livre sur la Place 2026 Rencontre Pierre Assouline Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Rencontre Pierre Assouline

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Comment tenir bon en ces temps incertains ? Pierre Assouline, l’écrivain, l’Académicien Goncourt, le journaliste mais aussi l’homme, partage avec nous ses lectures et ses pensées face au monde qui vacille.

Pierre Assouline, Tenez bon comment des livres nous donnent l’espoir (Robert Laffont)

Animation Bernard LehutTout public

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

How can we stay strong in these uncertain times? Pierre Assouline—the writer, the Goncourt Academy member, the journalist, and simply the man—shares with us his readings and thoughts as the world teeters on the brink.

Pierre Assouline, Hold On: How Books Give Us Hope (Robert Laffont)

Host: Bernard Lehut

L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Pierre Assouline Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY