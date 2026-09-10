Livre sur la Place 2026 Rencontre Puissance de la littérature Place de la Carrière Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Rencontre Puissance de la littérature

Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 11:45:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Faire entendre la voix des peuples opprimés, mais aussi celle des écrivains morts au combat. Lire encore et encore les textes de celles et ceux qui tentent de vivre dans leur pays. Quand la littérature est aussi un acte de résistance et une ode à la liberté, elle est capable d’abolir toutes les frontières.

Rencontre suivie d’une lecture de textes ukrainiens et iraniens par la traductrice de l’ukrainien Nikol Dziub, l’éditeur Bruno Doucey et la comédienne iranienne Roja Chamankar.

En partenariat avec la Fondation Jan MichalskiTout public

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Place de la Carrière Forum littéraire Bernard Pivot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

To give voice to oppressed peoples, but also to writers who have died in battle. To read again and again the works of those who are trying to live in their own countries. When literature is also an act of resistance and an ode to freedom, it has the power to break down all borders.%A0

The discussion will be followed by a reading of Ukrainian and Iranian texts by Ukrainian translator Nikol Dziub, publisher Bruno Doucey, and Iranian actress Roja Chamankar.

In partnership with the Jan Michalski Foundation

L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Puissance de la littérature Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY