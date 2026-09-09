Livre sur la Place 2026 Rencontre Retrouver la joie Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Rencontre Retrouver la joie

Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 13:30:00

fin : 2026-09-11 14:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Giulia Foïs fait l’éloge de l’amitié qui mène vers une émancipation voire une joie retrouvée. Cette joie, Hervé Giraud la provoque dans son roman ; elle y naît d’une reconstruction face à la colère et aux blessures anciennes par le biais de la parole, d’une écoute bienveillante et peut-être aussi par l’amitié.

Billetterie en ligne et au guichet du Théâtre de la Manufacture à partir du mardi 1er septembreEnfants

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Théâtre de la Manufacture, CDN Nancy Lorraine 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Giulia Fo%EFs praises the friendship that leads to empowerment and even rediscovered joy. Hervé Giraud evokes this joy in his novel; it arises from a process of healing in the face of anger and old wounds through conversation, compassionate listening, and perhaps also through friendship.

Tickets available online and at the box office of the Théâtre de la Manufacture starting Tuesday, September 1

L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Retrouver la joie Nancy a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY