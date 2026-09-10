Livre sur la Place 2026 Spectacle, représentation La boum Place de la Carrière Nancy
dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Spectacle, représentation La boum
Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
C’est la fin du festival… Viens avec nous chanter, danser et rire sur la musique rock des Weepers Circus.
Weepers Circus Rétropolis (Gallimard jeunesse)
Dédicaces sur siteEnfants
0 .
Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
Is the festival over? Come join us for singing, dancing, and laughter to the rock music of the Weepers Circus.
Weepers Circus R%E9tropolis (Gallimard Jeunesse)
Book signings on site
L’événement Livre sur la Place 2026 Spectacle, représentation La boum Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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