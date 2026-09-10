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AGENDA · Nancy

Livre sur la Place 2026 Spectacle, représentation La boum Place de la Carrière Nancy

dimanche 13 septembre 2026 · Place de la Carrière · Nancy

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Place de la Carrière
Adresse
Le P'tit Studio
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Livre sur la Place 2026 Spectacle, représentation La boum

Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

C’est la fin du festival… Viens avec nous chanter, danser et rire sur la musique rock des Weepers Circus.

Weepers Circus Rétropolis (Gallimard jeunesse)

Dédicaces sur siteEnfants
0  .

Place de la Carrière Le P’tit Studio Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37 

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English :

Is the festival over? Come join us for singing, dancing, and laughter to the rock music of the Weepers Circus.

Weepers Circus R%E9tropolis (Gallimard Jeunesse)

Book signings on site

L’événement Livre sur la Place 2026 Spectacle, représentation La boum Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY

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