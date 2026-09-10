Livre sur la Place 2026 Spectacle, représentation Lecture musicale L’infiniment petit Parc de la Pépinière Nancy
vendredi 11 septembre 2026 · Parc de la Pépinière · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Livre sur la Place 2026 Spectacle, représentation Lecture musicale L’infiniment petit
Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 19:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Une voix, une musique, quelques chansons comme des souvenirs qui affleurent. L’infiniment petit tisse les poèmes inédits de Marie Modiano et les compositions de Peter von Poehl à la guitare en une échappée délicate, ponctuée de quelques chansons du répertoire français. Une invitation à ralentir, écouter, rêver, et à s’ouvrir aux grands espaces de l’imaginaire.
Dédicaces sur siteTout public
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Parc de la Pépinière Kiosque du parc de la Pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37
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English :
A voice, music, a few songs—like memories that surface. L’infiniment petit weaves Marie Modiano’s unpublished poems and Peter von Poehl’s guitar compositions into a delicate journey, punctuatedby a few songs from the French repertoire. An invitation to slow down, listen, daydream, and open yourself up to the vast expanses of the imagination.
Book signings on site
L’événement Livre sur la Place 2026 Spectacle, représentation Lecture musicale L’infiniment petit Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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