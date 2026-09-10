Livre sur la Place 2026 Spectacle, représentation Yael Naim Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Spectacle, représentation Yael Naim

Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 18:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Figure incontournable de la scène musicale internationale, Yael Naim écrit pour la première fois ses mémoires. De son enfance en Israël au succès, elle s’interroge sur ce que signifie être une femme, une artiste indépendante et une mère. Cette histoire est avant tout le parcours d’une femme libre et engagée, notamment auprès des Guerrières de la paix.

Pour cette rencontre, Yael Naim a choisi de dialoguer autour de son livre et de finir en chansons. Une clôture exceptionnelle par une femme inspirante et solaire !

Yael Naim, Une chambre à moi (Leduc)

Animation Sarah Polacci

Dédicaces sur site

Sur réservation en ligne ou à l’Opéra dès le 1er septembre.Tout public

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Opéra national de Nancy-Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

A leading figure on the international music scene, Yael Naim is writing her memoirs for the first time. From her childhood in Israel to her success, she reflects on what it means to be a woman, an independent artist, and a mother. Above all, this story is the journey of a free and committed woman, particularly through her work with the Women for Peace.

For this event, Yael Naim has chosen to discuss her book and wrap up with songs. An exceptional finale featuring an inspiring and radiant woman!

Yael Naim, *Une chambre à moi* (Leduc)

Hosted by: Sarah Polacci

Book signing on site

Reservations available online or at the Opéra starting September 1.

L’événement Livre sur la Place 2026 Spectacle, représentation Yael Naim Nancy a été mis à jour le 2026-08-31 par DESTINATION NANCY